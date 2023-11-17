Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Собянин: В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Собянин: В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Более 2,2 тыс. врачей стали участниками новой образовательной программы В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал городских программах, реализация которых позволяет повышать квалификацию столичных врачей.

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