Собянин: В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Более 2,2 тыс. врачей стали участниками новой образовательной программы В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал городских программах, реализация которых позволяет повышать квалификацию столичных врачей.
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