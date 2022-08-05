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У браконьера в Хабаровском крае изъяли икру на 2,6 млн рублей

У браконьера в Хабаровском крае изъяли икру на 2,6 млн рублей

Сотрудники полиции в Хабаровском крае задержали жителя Николаевского района, незаконно выловившего рыбу и добывшего красную икру на 2,6 млн рублей.

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