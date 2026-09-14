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Царьград

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Замглавы МИД России отметил иллюзорность обещаний ЕС Армении

Замглавы МИД России отметил иллюзорность обещаний ЕС Армении

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин утверждает, что обещания Евросоюза о визовой либерализации для Армении – иллюзорны и утилитарны.

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