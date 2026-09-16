МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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На маршруте до Путилкова пустили электробусы нового поколения

Электробусы нового класса А5 теперь курсируют по нашему району на маршруте №1280. Это заметно повысило качество поездок: новые машины тише и не загрязняют воздух.

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