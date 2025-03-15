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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье

В субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон». В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Челси», «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером».

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