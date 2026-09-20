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Большинство российских родителей помогают детям справляться с домашними заданиями

Большинство российских родителей помогают детям справляться с домашними заданиями

Каждый пятый родитель отметил, что благодаря дополнительным занятиям ребенок становится увереннее на уроках и меньше боится отвечать у доски Более половины родителей школьников из российских городов-миллионников помогают детям выполнять домашние задания, а у 63% опрошенных дети занимаются с репетиторами.

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