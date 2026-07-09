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Zero Hedge

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Study Finds Self-Driving Cars Crash More Often, But Cause Far Fewer Injuries

Study Finds Self-Driving Cars Crash More Often, But Cause Far Fewer Injuries

Study Finds Self-Driving Cars Crash More Often, But Cause Far Fewer Injuries Self-driving cars may be involved in more crashes than human drivers on a per-mile basis, but the evidence suggests those accidents are generally far less likely to result in serious injuries or fatalities, according to Aulsbrook Car & Truck Lawyers.

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