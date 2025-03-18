🥊Выходные у наших кикбоксеров выдались насыщенные. Спортсмены приняли участие в Открытом первенстве Новоаннинской ДЮСШ по кикбоксингу.
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🥊Выходные у наших кикбоксеров выдались насыщенные. Спортсмены приняли участие в Открытом первенстве Новоаннинской ДЮСШ по кикбоксингу.