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Газета.ру

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Певец и актер Стас Ярушин признался, что никому не доверяет в шоу-бизнесе

Певец и актер Стас Ярушин признался, что никому не доверяет в шоу-бизнесе

Артисты Стас Ярушин и Niletto рассказали о том, с кем дружат и как выстраивают отношения в индустрии в новом выпуске шоу на VK Видео.

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