Лиам Дэвис победил Фергала О’Брайена во втором раунде квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Самый молодой победитель на Чемпионате Мира Лиам Дэвис нанес поражение Фергалу О’Брайену со счетом 6-5 во втором раунде квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру, в результате чего ирландский снукерист вылетел из профессионального тура, сообщает World Snooker Лиам Дэвис (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Лиам Дэвис, ранее на этой неделе став самым молодым победителем матча Чемпионата Мира, нанес очередное поражение во втором квалификационном раунде со счетом 6-5 Фергалу О’Брайену в четверг вечером, и теперь ему осталось выиграть всего два матча, чтобы забронировать место в основных этапах турнира в Крусибле.