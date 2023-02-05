Аргументы недели

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Неприязнь или холодный расчет: стали известны подробности убийства жены священника в Петербурге

Неприязнь или холодный расчет: стали известны подробности убийства жены священника в Петербурге

На данный момент обвиняемый в совершении преступления мужчина находится под стражей.  Недавно Петербург потрясло известие о зверском убийстве – была зарезана жена священнослужителя.

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