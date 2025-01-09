Символ денежных потоков: какого цвета должен быть ваш кошелек по знаку зодиака Алёна ЮрьеваЦвет — это не просто визуальная характеристика предмета, это мощный инструмент, влияющий на энергетику и настроение.
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