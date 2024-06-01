ЦПКиО в Рязани провели забег в честь Дня защиты детей и Года семьи

В соревнованиях поучаствовало 120 спортсменов разного возраста. С Днем защиты детей собравшихся поздравил начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов.
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