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Focus: Зеленский принуждает Шольца помогать Украине

Focus: Зеленский принуждает Шольца помогать Украине

Во время общения немецкой прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел конфуз. В интервью Der Spiegel украинский лидер пожаловался, что ему приходится буквально «принуждать» канцлера Германии Олафа Шольца к выдаче денежных сумм.

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