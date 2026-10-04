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Новости для Фанов

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Солярис Тарковского: встреча с собственной совестью вместо контакта с иным разумом

Солярис Тарковского: встреча с собственной совестью вместо контакта с иным разумом

Каждый раз, когда я возвращаюсь к «Солярису» Андрея Тарковского, меня не покидает ощущение, что этот фильм снят не про далёкий космос и не про загадочную планету.

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