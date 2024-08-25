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В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области 5800 военных и 72 танка

В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области 5800 военных и 72 танка

Бои в регионе ведутся с 6 августаВ Минобороны сообщили, что всего за время боев на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 5800 военнослужащих и 72 танка.

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