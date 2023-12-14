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Новая роль e-com, перемиксовка каналов и итоги локализации — главное с пленарной секции «Дня Бренда 2023»

Новая роль e-com, перемиксовка каналов и итоги локализации — главное с пленарной секции «Дня Бренда 2023»

Участники пленарной секции — Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»; — Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope; — Алексей Толстоган, генеральный директор НРА; — Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group; — Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group; — Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media; — Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест»; — Вероника Северная, генеральный директор NMi Group; — Анна Герасимова, директор по лицензионному маркетингу киностудии «Союзмультфильм»; — Анна Курочкина, директор по маркетингу «АвтоВАЗ»; — Мария Дементьева, директор по маркетингу AB InBev Efes; —&nbsp;Екатерина Агинская, Marketing Director Modern Dairy Health&amp;Nutrition.

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