Кибовский попросил Бастрыкина содействовать ему с отправкой в зону спецоперации

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который обвиняется в коррупции и попытке мошенничества, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой отправить его на специальную военную операцию.
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