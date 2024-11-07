Стало известно, как снизить риск деменции и инсульта при «плохой» генетике

Бостонские ученые из Центра женского здоровья Бргама выяснили, что здоровый образ жизни человека и соответствие его специальной шкале Brain Care Score (BCS) снижает риск таких заболеваний, как инсульт и деменция, даже при генетической предрасположенности человека, сообщает «Газета .
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