Стало известно, как снизить риск деменции и инсульта при «плохой» генетике

Бостонские ученые из Центра женского здоровья Бргама выяснили, что здоровый образ жизни человека и соответствие его специальной шкале Brain Care Score (BCS) снижает риск таких заболеваний, как инсульт и деменция, даже при генетической предрасположенности человека, сообщает «Газета .