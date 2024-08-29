Запела на мове и пропала: куда сбежала из России Тамара Гвердцители

Не было ни громких заявлений, ни демонстративного сбора чемоданов, ни размахиваний украинским флагом, однако она – народная артистка РФ Тамара Гвердцители – отказалась выступать в России после начала спецоперации и покинула страну.
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