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Запела на мове и пропала: куда сбежала из России Тамара Гвердцители

Запела на мове и пропала: куда сбежала из России Тамара Гвердцители

Не было ни громких заявлений, ни демонстративного сбора чемоданов, ни размахиваний украинским флагом, однако она – народная артистка РФ Тамара Гвердцители – отказалась выступать в России после начала спецоперации и покинула страну.

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