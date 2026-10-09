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Дневной заряд смеха: мемы и шутки на 9 октября

Дневной заряд смеха: мемы и шутки на 9 октября

До выходных рукой подать, а планы на вечер уже крутятся в голове. Хочется и встречи назначить, и о чём-то приятном поболтать вместо рабочих задач.

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