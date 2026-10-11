Отдых обернулся побоями. Барнаульскую туристку избили во Вьетнаме

Отдельные претензии туристка высказала к сотрудникам гостиницы Жительница Барнаула Екатерина рассказала, что во время отдыха во Вьетнаме подверглась нападению со стороны других российских туристок.
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