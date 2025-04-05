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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лончар о популярности Дзюбы: «В Черногории у меня просили его футболки. Привез парочку маек с автографами»

— Как тебе физическая форма Дзюбы? — Дзюба в прекрасной форме, учитывая то, сколько ему лет [36]. Я играл в Венгрии, где были возрастные футболисты.

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