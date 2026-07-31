ЭСК поддержала удаление игрока «Рубина» Рожкова: «Удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) назвала правильным решение арбитра Артема Чистякова об удалении защитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
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