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Спички - не игрушка

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Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Политнавигатор Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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