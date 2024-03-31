Роскачество: БАД подлежат обязательной государственной регистрации

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации. «В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» БАД подлежат обязательной государственной регистрации.
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