Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине стало приоритетом Вашингтона, сообщает китайское агентство Xinhua.
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