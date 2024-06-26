Fit Service: при нажатии кнопки Start-Stop есть риск потерять контроль над авто

Последствия нажатия кнопки Start-Stop в автомобиле во время движения могут быть непредсказуемыми. Об этом "Российской газете" рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
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