Водителей Приморья предупредили о массовых проверках

Госавтоинспекция Приморского края сообщает, что 16 сентября в регионе будут проведены масштабные мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, сообщдает PRIMPRESS, со ссылкой на полицию региона.
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