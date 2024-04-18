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«Она спит с широко открытыми глазами», – в Сети появилось фото американской девочки с «маской Бэтмена» после лечения в Краснодаре

«Она спит с широко открытыми глазами», – в Сети появилось фото американской девочки с «маской Бэтмена» после лечения в Краснодаре

Девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Санкт-Петербург. В Россию 4-летняя американка прибыла вместе с родителями.

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