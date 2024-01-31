Звездно-полосатый закат

Климатические инициативы Джо Байдена уже помешали реализации СПГ-проектов. В частности, американский президент приостановил 26 января выдачу разрешений на экспорт новых проектов по сжижению природного газа — шаг, одобренный климатическими активистами, который может отложить принятие решений по новым заводам до окончания выборов 5 ноября.