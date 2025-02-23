Владимир Путин назначил участника переговоров в Эр-Рияде своим спецпредставителем

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин назначил гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) специальным представителем по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с другими странами.
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