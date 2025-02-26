Европейская страна “потерпела неудачу” в борьбе с ростом числа устойчивых к антибиотикам супербактерий

По оценкам, устойчивость супербактерий к противомикробным препаратам приводит к 35 тысячам смертей в год в Великобритании, и британскому правительству "еще далеко" до решения этой проблемы, говорится в новом отчете .
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