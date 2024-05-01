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Интересный Сочи | Куда сходить

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Открытие выставки “Южные мотивы” в арт-галерее

Открытие выставки “Южные мотивы” в арт-галерее 🗓 3 мая, 15:00 📍 Красноармейская, 24 📍 Вход свободный В основе концепции выставки лежит восприятие южной природы и воздействие ее на зрителя.

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