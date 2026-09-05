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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Козлов: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Мы взяли его как лидера, игрока, который может сделать разницу, несмотря на возраст»

Главный тренер « Салавата Юлаева »  Виктор Козлов подвел итоги матча против «Северстали» (3:2). – Хорошее движение, хорошо контролировали шайбу, прессинговали.

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