"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Автор: Ольга Антонова Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".
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"Пора вернуть правоохранителям право на тщательный досмотр мигрантов. Обнаружили нож – немедленное выдворение. Нож у мигранта – это признак агрессии и криминального мировоззрения."- Есть ножи и НОЖИ, которые холодное оружие по закону об оружии. Должно быть так, что если найден у мигранта НОЖ, то мигрант перед отъездом на родину должен посидеть за наличие холодного оружия без документов. Нож складной это одно, типа бытового инструмента. Нож готовый к убийству, это совсем другое...
Все эти ржавые мрази из засразии и закавказья звери зверей, они эти кровожадные никогда не соблюдали и не будут соблюдать ЗАКОНЫ РФ - ВЛАСТЬ ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ????? Они, эти звери понимают только силу удара дубиной по голове, выстрела в дебильную бошку, мочилово после любого выперда этих ржавых мразей в сторону коренного гражданина, силовика, ЗАКОНОВ РФ И РОССИИ В ЦЕЛОМ! ВЛАСТЬ ЭТО ВЫ ИХ ПРОПУСКАЕТЕ НА ГРАНИЦЕ, ВЫ ИМ ПРОДАЕТЕ ПАСПОРТА РФ, ВЫ ИМ ДАРИТЕ СОЦИАЛКУ, КВАРТИРЫ И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ОНИ В 90-ТЫЕ РЕЗАЛИ ВСЕХ РУССКИХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ И ЭТА НЕНАВИСТЬ И АГРЕССИЯ ПРИВЕЗЕНА ЭТИМИ ржавыми нелюдями в НАШУ РОССИЮ - КОМУ ВЫ ВЛАСТЬ ОТКРЫЛИ ВОРОТА В НАШУ СТРАНУ - ворам, грабителям, убийцам, террористами и вообще аморальным зверям!!!! Вы охренели совсем и не видите из своих закрытых лимузинов и городков с охраной то ЧЕМ ПЛАТИТ ЗА ВАШУ "РАБОТУ" КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ???? Эти преступления во-первых во-вторых и в третьих с вашей стороны!!!! НАША РОССИЯ ВЕДЕТ ВОЙНУ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, ГДЕ НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ СО ВСЕЙ РОССИИ ВЕДУТ ВОЙНУ С триклятыми бандерлогами, а в тылу идёт другая война ржавых зверей против коренного народа России!!!! Власть если ТЫ НЕ УНИЧТОЖИШЬ эту мразь, народ России сам возьмёт вилы!!!!
главнгый спрос с толерантного ввп и матвиенки...у них один менталитет...