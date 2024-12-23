В РАН рассказали о возможном обмелении Амударьи в будущем

Для точных прогнозов учёным нужно провести детальные расчёты.Руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян подчеркнул, что при сохранении текущего количества осадков и продолжающемся таянии ледников сток рек должен увеличиваться.
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