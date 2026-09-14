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Татар-информ

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ЦБ намерен увеличить размер переводов по СБП между юрлицами до 30 млн рублей

ЦБ намерен увеличить размер переводов по СБП между юрлицами до 30 млн рублей

Фото: cbr.ru Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП) с нынешних 1 млн рублей до 30 млн.

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