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Первые паспорта РФ, подготовка к референдуму, ж/д сообщение с Крымом и другие новости Запорожской области

Первые паспорта РФ, подготовка к референдуму, ж/д сообщение с Крымом и другие новости Запорожской области

Освобожденная Запорожская область с каждым днем всё ближе к России. Интеграция идет полным ходом — уже готова первая партия российских паспортов, регион готовится к проведению референдума и запуску ж/д сообщения с Крымом.

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