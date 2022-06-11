Первые паспорта РФ, подготовка к референдуму, ж/д сообщение с Крымом и другие новости Запорожской области

Освобожденная Запорожская область с каждым днем всё ближе к России. Интеграция идет полным ходом — уже готова первая партия российских паспортов, регион готовится к проведению референдума и запуску ж/д сообщения с Крымом.
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