Льюис Хэмилтон хочет сделать Ferrari расово многообразной командой

Льюис Хэмилтон хочет сделать Ferrari расово многообразной командойLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, после перехода в Ferrari не откажется от своей работы по расширению расового многообразия в Формуле 1 и постарается привнести это качество в итальянскую команду.