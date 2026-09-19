Мирошник: Запад не собирается признавать выборы в России

На Западе не собираются признавать выборы в Госдуму, там очень хотели бы, чтобы они не состоялись, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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