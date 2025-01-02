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Еврокубок. «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия», «Венеция» – «Валенсия» и другие матчи

Литовский «Литкабелис» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», итальянская «Венеция» встретится с испанской «Валенсией».

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