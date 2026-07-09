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Анастасия Калманович, Люся Чеботина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Леонид Агутин посетили фестиваль в Сочи

Анастасия Калманович, Люся Чеботина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Леонид Агутин посетили фестиваль в Сочи

Анастасия Калманович, Наталья Подольская и Владимир Пресняков с младшим сыном посетили фестиваль Леонида Агутина Aguteens Fest на курорте Красная Поляна в Сочи.

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