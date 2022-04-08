Почеттино о Мбаппе и «ПСЖ»: «Для клуба и Килиана будет лучше, если он останется»

Маурисио Почеттино высказался о будущем Килиана Мбаппе. «Как тренер, я хочу лучшего для Килиана и для клуба.

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