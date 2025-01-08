Специалист по недвижимости Радченко дала совет вкладываться в 2025 году в ИЖС

Гражданам России стоит в 2025 году вкладываться в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать "бомбой" на рынке недвижимости, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с 360.