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Специалист по недвижимости Радченко дала совет вкладываться в 2025 году в ИЖС

Специалист по недвижимости Радченко дала совет вкладываться в 2025 году в ИЖС

Гражданам России стоит в 2025 году вкладываться в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать "бомбой" на рынке недвижимости, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с 360.

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