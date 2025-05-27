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Краснов на встрече с главой сената Камбоджи обозначил основные сферы сотрудничества

Краснов на встрече с главой сената Камбоджи обозначил основные сферы сотрудничества

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с председателем Верховного тайного совета Камбоджи, главой сената королевства, руководителем Народной партии Хун Сеном обозначил ключевые направления сотрудничества в правоохранительной и научно-образовательной сферах.

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