В НГТУ НЭТИ получили патент на сохраняющий микробов живыми криогель

Патент на новый биоразлагаемый криогель на основе сульфоэтилхитозана, позволяющий длительное время сохранять жизнеспособность бактерий без дорогостоящих условий консервации, получили ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ), 13 июля сообщает пресс-служба вуза.
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