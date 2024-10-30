Волонтерское движение в Новосибирской области: благодарность, развитие и новые горизонты

НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил глубокую благодарность волонтерам региона за их неоценимый вклад в поддержку участников спецоперации на Украине.
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