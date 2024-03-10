Соцсеть Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за ложные данные о потерях ВС России на СВО Ирина ОрлонскаяСегодня стало известно, что мессенджер Telegram был оштрафован на 4 миллиона рублей за распространение ложных данных о потерях Вооруженных Сил Российской Федерации на Северном Кавказе.