Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за Макса

Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за МаксаGetty Images / Red Bull Content PoolВизит Йоса Ферстаппена и менеджера Макса Ферстаппена Раймонда Вермюлена в моторхоум McLaren в пятницу на Гран При Бельгии вновь подогрел слухи о будущем четырехкратного чемпиона мира Формулы 1.