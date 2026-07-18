Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за Макса

Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за МаксаGetty Images / Red Bull Content PoolВизит Йоса Ферстаппена и менеджера Макса Ферстаппена Раймонда Вермюлена в моторхоум McLaren в пятницу на Гран При Бельгии вновь подогрел слухи о будущем четырехкратного чемпиона мира Формулы 1.
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