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Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за Макса

Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за Макса

Йос Ферстаппен наведался в моторхоум McLaren. Спойлер: не из-за МаксаGetty Images / Red Bull Content PoolВизит Йоса Ферстаппена и менеджера Макса Ферстаппена Раймонда Вермюлена в моторхоум McLaren в пятницу на Гран При Бельгии вновь подогрел слухи о будущем четырехкратного чемпиона мира Формулы 1.

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